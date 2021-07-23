Şanlıurfa Valisi Erin, bayram tatili trafiğini havadan ve karadan denetledi Açıklaması - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki Kurban Bayramı trafiğini, alınan tedbirleri havadan ve karadan denetledi.

Vali Erin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile, kentin Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'a bağlantısını sağlayan kara yollarının yanı sıra trafik ve jandarma yol denetim noktalarını, helikopterle inceledi. Erin, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi aldı.

Vali Erin, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarının en alt düzeye indirilmesi amacıyla bayram öncesi denetimlere başlayan polis ve jandarma ekiplerinin, çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bayram süresince seyahatlerin arttığını anımsatan Erin, kolluk kuvvetlerinin, vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması için gece, gündüz demeden çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Erin, kent genelinde denetimlerin hem havadan hem de karadan devam edeceğinin altını çizerek, "Yarından itibaren başlayacak bayram dönüşleri nedeniyle artacak bir yoğunluğu bekliyoruz. Arkadaşlarımız gece gündüz sahadalar, gerekli uyarıları, denetimleri gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımıza da çağrımız, bayramı bayram tadında geçirelim. Yola çıkacak bütün vatandaşlarımıza çağrımız, mutlak suretle trafik kurallarına uysunlar, hız limitlerine kesinlikle riayet etsinler. Yarım saat, 1 saat geç varsınlar ama güvenlik içerisinde gidecekleri yere varsınlar. Emniyet kemerini mutlaka taksınlar, sürücülerden özellikle araç kullanırken cep telefonunu kullanmamalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Bayram süresinde sahada vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere çalışan tüm ekiplere teşekkür eden Erin, üzücü hiçbir kazanın yaşanmadığı bir bayram olmasını temenni etti.