Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa Valisi Erin: 'Cephanelikte patlama meydana geldi. - Son Dakika
Şanlıurfa Valisi Erin: "Cephanelikte patlama meydana geldi.
6 saat önce
Şanlıurfa Valisi Erin: "Cephanelikte patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Şanlıurfa Valisi Erin: "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık"
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz