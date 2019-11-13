Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Valisi Erin: "Cephanelikte patlama meydana geldi.
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin: 'Cephanelikte patlama meydana geldi. - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin: "Cephanelikte patlama meydana geldi.

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Erin: "Cephanelikte patlama meydana geldi.

Şanlıurfa Valisi Erin:

Şanlıurfa Valisi Erin: "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık"

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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