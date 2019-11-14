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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin: 'Cephanelikte patlama meydana geldi' - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin: "Cephanelikte patlama meydana geldi"

7 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldiğini belirterek, "Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldiğini belirterek, "Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." dedi.

Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın cephanelikte yaşandığını aktaran Erin, "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." bilgisini verdi.

Erin, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.

Şanlıurfa Valisi Erin: Cephanelikte patlama meydana geldi

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:13 Kaynak: AA
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