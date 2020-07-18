Şanlıurfa Valisi Erin Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesi ile Ceylanpınar ilçesi arasında yapımı devam eden gümrük kapısında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesi ile Ceylanpınar ilçesi arasında yapımı devam eden gümrük kapısında incelemelerde bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı eylem planı doğrultusunda, asgari fiziki şartlar sağlanarak açılması karara bağlanan Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda son aşamaya gelindi.

Saha düzenlemesi ve tüm planlamaları Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Yerel Yönetimler ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğünce yapılan gümrük kapısının en az maliyetle ve en kısa sürede hizmete girebilmesi için ortaya çıkan istimlak sorunu da Vali Erin'in aileleri temin etmesiyle sona erdi.

Ceylanpınar'da gümrük sahasında incelemelerde bulunan Vali Erin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


İncelemelerin ardından istimlak konusunda sıkıntı yaşanan aileyi ziyaret eden Erin, aile büyükleriyle görüşerek yapılan çalışmanın Ceylanpınar ve ülke için önemini aktardı.

Erin, görüşmede, Ceylanpınar için bu kapının açılmasının tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burası, Ceylanpınar'ın nefes alması için bir imkan. Bunu iyi değerlendirelim. Bu iyi çalışırsa Ceylanpınar zenginleşir, iş imkanları artar, ticaret gelişir, herkes istifade eder. Dolaysıyla bunun olması için hepimizin çaba sarf etmesi gerekir. Hepimizin, Ceylanpınar'ın menfaatini gözetmemiz gerekir."

Vali Erin'in, hakların korunacağı sözünü vermesiyle büyük memnuniyet duyan aile bireyleri, teşekkür ederek, her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Abdullah Erin, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu - Son Dakika
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