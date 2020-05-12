Şanlıurfa Valisi Erin'den Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erin, mesajında, engelli bireylerin yaşadıkları sorunların sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrelerinin, toplumun, tüm insanların ortak sorunu olduğunu belirtti.

Engelsiz bir gelecek için toplumsal farkındalığın ve hassasiyetin artmasını temenni eden Erin, "Engelli kardeşlerimiz de toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlere ne getireceğini bilemeyiz. Bizler geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da onların yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Engellilere yönelik son yıllardaki düzenlemelere dikkati çeken Erin, şunları kaydetti:

" Türkiye'de engelli bireylerin de toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğu anlayışının, son 15-20 yılda yapılan yasal düzenlemelerle artık iyice yerleşti. Engelli olmak, bireyin hiçbir şekilde tasarrufu altında olmayan, tamamen iradesi dışında gerçekleşen fiziksel veya zihinsel bir kusurdan başka bir şey değildir. Doğuştan ya da hayatın bir safhasında ortaya çıkan hastalık veya kaza sonrası her birey, engelli yaşamla tanışma riski ile karşı karşıyadır.

Yakın zamana kadar toplumumuzdaki engelli kardeşlerimizin yaşadığı maddi manevi sıkıntılara, hepimiz yakından şahit olmuşuzdur. Ancak devletimizin bu konudaki politikaları ve engellilere bakış açısı, yapılan düzenlemeler ve kamuoyunda her geçen gün artan bilinçlenme sayesinde, bir çok sıkıntı artık ortadan kalkmış bulunmaktadır."