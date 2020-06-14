Şanlıurfa Valisi Erin'den Kovid-19'a karşı duyarlılık çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin'den Kovid-19'a karşı duyarlılık çağrısı Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Yalnız Kovid-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve oranı, Türkiye genelindeki oranın üstünde değil." dedi.

Şanlıurfa Valisi Erin'den Kovid-19'a karşı duyarlılık çağrısı Açıklaması, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Yalnız Kovid-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve oranı, Türkiye genelindeki oranın üstünde değil." dedi.

Vali Erin, son günlerde kentteki Kovid-19 vakalarının arttığı yönündeki iddialara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelenin bütün ülkelerin gündeminde olduğunu anımsatarak, bu süreçten başarılı çıkan ülkelerin başında ise Türkiye'nin geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlıkların koordinasyonunda iyi bir mücadele örneğinin gerçekleştiğini aktaran Erin, Şanlıurfa'da da haziran başına kadar tedbirlere sıkı şekilde uyulduğunu ifade etti.

Erin, insanların günlük hayatlarında uyması gereken kurallar olduğunu ve bu noktada sürekli uyarılar yapıldığını kaydederek, "Vaka sayılarında artış var, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Yalnız Kovid-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve oranı, Türkiye genelindeki oranın üstünde değil. Vaka sayılarında da son 1 ayda bir miktarda artışın olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin salgın sürecinden yüzünün akıyla çıkacağını, Şanlıurfa'nın da bu noktada en iyi iller arasında yer alacağını belirten Erin, bunun gerçekleşebilmesi için vatandaşların da maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğine işaret etti.

- "Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak"

Vali Erin, kurallara uymayan kişilerin adli ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çarşıda, pazarda, sokakta büyük bir sabır ve itinayla uyguladığımız kuralları tekrar hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Dün pandemi kurulu toplantısından sonra da denetimlerin sıklaştırılması talimatımızı tazeledik. Bugünden itibaren de kurallara riayet etmeyen işletmelerimizin, esnafımızın, vatandaşımızın, tüm uyarı ve tavsiyelerimize rağmen çok sayıda insanın kurallara uymadan bir araya gelmesine neden olan etkinlikleri düzenleyenlerin ve bu etkinliklere katılanların, yapacağımız denetimlerle tespit edilmesi halinde, yaptırım yoluna başvuracağız."

- "Maske kullanımı yüzde 70'in üzerindeydi"

Vali Erin, halka kurallara riayet etmeleri çağrısında bulunarak, "1 Haziran öncesine kadar kentteki maske kullanım oranı yüzde 70'in üzerindeydi. İstendiği takdirde vatandaşlar bu kurala çok rahat uyabiliyor. Ama normalleşme süreciyle insanlarda 'tehlike geçti' gibi yanlış bir algı oluştu." dedi.

Kentteki pozitif vakalarda bir artış eğilimi olduğunu bildiren Erin, şöyle devam etti:

"Sağlık teşkilatımız, hastanelerimiz ve bütün imkanlarımızla bununla mücadele edebilecek durumdayız. İyileşen hasta sayımız, tespiti yapılan pozitif vaka sayılarımızın üzerinde. Yoğun bakımda neredeyse 1-2 vatandaşımız var. Çok şükür sağlık sistemimiz, hekimlerimiz Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da gerekli müdahaleleri zamanında yapıyorlar. Ama bizim mücadelemiz, vatandaşımız tedbirini alsın, hastaneye gitmeye gerek duymasın yönünde. Tedbirler çok basit, maske takacağız, hijyene dikkat edeceğiz, fiziki mesafelere riayet edeceğiz, kalabalık ortamlarda çok uzun süre kalmayacağız ve mümkün olduğunca da o kalabalık ortamlara girmeyeceğiz."

Erin, kent genelindeki denetimleri kaymakamlıklar, belediyeler, emniyet ve jandarma imkanlarıyla gerçekleştireceklerini aktararak, kurallara uyulmasını sağlamakta kararlı olduklarını ifade etti.

- Yoğunluğun olduğu ilçeler

İl genelindeki pozitif vaka dağılımının insan yoğunluğu bulunan ilçelerde daha fazla olduğuna dikkati çeken Erin, şunları söyledi:

"Vaka sayılarının Siverek ve Viranşehir ilçelerimiz ile merkezdeki Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerimizde yoğunlaştığını görüyoruz. Günlük hayatta da bu ilçelerimizdeki insan yoğunluğunun, diğer ilçelerle kıyaslandığında daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın günlük işlerini yürütürken çok daha dikkatli olmasını, bu ilçelerimizde oturan vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum."

Vali Erin, pandemi sürecinde çalışmalarını özverili şekilde yürüten tüm kamu kurumu personeline de teşekkür etti.

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin'den Kovid-19'a karşı duyarlılık çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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