Şanlıurfa Valisi Erin'den Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin'den Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin'den Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Erin'den Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında, koronavirüs salgını ve doğal afetlere karşı alınan tedbirlerin yanında dua etmenin önemini belirtti.

İslam dininin insanlara iyilikle yaklaşmayı emrettiğini ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Dünya hayatımızı hiç tartışmasız en güzel şekilde biçimlendiren İslam, sosyal ilişkilerimizden ekonomiye, davranış kurallarımızdan temizliğe kadar her konuda yol göstermek suretiyle, dünya ve ahiret hayatında gerçek saadetin tek yoludur. Gönüllerin huzurla dolduğu, manevi dünyamızın aydınlandığı bu gece, başta tüm insanlığın başına musallat olan salgın hastalıkların, son aylarda ülkemizi ve milletimizi derinden üzen doğal afetlerin, kaza ve belaların son bulması, tüm İslam aleminin refahı ve gönlümüzden geçenleri Rabbimize iletmek için bir fırsattır. Kaza ve belalara karşı alacağımız tedbir ve dua ile hayatımızın güzelleşeceğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hassaten Şanlıurfalı kardeşlerimin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, dualarında yer almak ümidiyle en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum."

Miraç Kandili, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:12 Kaynak: AA

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