Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriye'de yaralanan askerlere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriye'de yaralanan askerlere ziyaret - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriye'de yaralanan askerlere ziyaret

6 saat önce

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından kontrol noktasına düzenlenen saldırıda yaralanan Türk askerlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriye'de yaralanan askerlere ziyaret, System.String[]

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/ YPG tarafından kontrol noktasına düzenlenen saldırıda yaralanan Türk askerlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Tel Abyad kentinde cumartesi günü terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının bulunduğu kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri, hayatını kaybederken, 6 Türk askeri de yaralandı.

Şanlıurfa Valisi Erin, kentte tedaviye alınan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Vali Erin, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra askerlere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini kaydeden Vali Erin, operasyonlarda yaralanan askerlerin her türlü tedavilerinin yapıldığını belirtti.


Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:25 Kaynak: DHA
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