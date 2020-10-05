Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriyeli hasta çocuğa yardım eli - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kelebek hastası olan 3 yaşındaki Suriyeli çocuğun tedavisi için sağlık kuruluşlarına talimat verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, ağır bir cilt hastalığı olan ve halk arasında "kelebek hastalığı" diye bilinen rahatsızlık nedeniyle sıkıntı yaşayan Suriyeli 3 yaşındaki Abdüllatif Ebav'ın durumunu öğrendi.

Baba İbrahim Ebav ile telefonda görüşen Vali Erin, minik Abdüllatif'in acılarını hafifletmek ve ailesine destek olunması için talimat verdi.

Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca acil nakit ihtiyacı karşılanan aileye, sosyal ve ekonomik destek sağlanması için de işlem başlatıldı.

Tedavisi için hastaneye götürülen minik Abdüllatif'in sağlığına kavuşması için kentteki sağlık kuruluşları seferber oldu.

Ailenin gıda ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de Valilik tarafından destek olundu.