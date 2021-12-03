Şanlıurfa Valisi Erin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 8. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 100 firmanın katılım gösterdiği 8. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı Vali Erin'in katılımıyla yapıldı.

Vali Erin, açılışta, buğdayın ilk kez yetiştiği ve kültüre alındığı Şanlıurfa'nın büyük bir tarımsal potansiyele sahip olmanın yanında hayvancılık açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Gıda ve tarım sektörünün sadece tarladan ve çiftçiden ibaret olmadığını artık herkesin bildiğini ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Pandemi süreciyle birlikte gıda, yiyecek, içecek ve insanın hayatını idame ettirmesi için gerekli olan tarımsal ve hayvansal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Şanlıurfa, dünyada ilk kez tarımın yapıldığı, buğdayın toprakla buluşması ve kültüre alınması M.Ö. 10 binlere dayanıyor. Biz o tarihi insanlık için bir devrim olarak kabul ediyoruz. Dolaysıyla toprak ve tarım, hayvancılıkla birlikte düşündüğümüzde insanlık tarihinin her döneminde üzerinde büyük kavgaların, savaşların, mücadelelerin yürütüldüğünü, çevresel etkiler nedeniyle üretimdeki değişikliklerin insanlığı büyük krizlere, coğrafi, siyasi ve ekonomik krizlere sevk ettiğini biliyoruz. 2019 yılı bu gerçeği bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Toprağın, tarımın, koyunun, sığırın, keçinin ve üretilen ürünlerin aslında ne kadar büyük bir kıymet olduğunu önümüze koymuş oldu."

Stantları ziyaret ederek firmalara hayırlı olması dileklerini ileten Vali Erin, tüm Şanlıurfalıları 5 Aralık tarihine kadar açık olacak fuarı ziyaret etmeye davet etti.