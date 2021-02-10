Şanlıurfa Valisi Erin'in eşi Gülhan Erin'den ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli vesilelerle yetim ailelerini ziyaret eden ve kendisine iletilen talepleri yerine getirmek için çalışan Gülhan Erin, bazı ailelerle Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Erin'in çalışmalarıyla, söz konusu ailelere sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle halı, kilim, yatak, battaniye gibi ev eşyaları, hijyen setleri, giyim ve gıda alışveriş kartları temin edildi.

Temin edilen ev eşyaları ve diğer yardım malzemeleri, yardımda bulunulan ailelerin rencide olmamaları için gece saatlerinde sivil araçlarla teslim edildi.

Yardım alan aileler, ihtiyaçlarını gideren Gülhan Erin'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.