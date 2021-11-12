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Şanlıurfa Valisi Erin, Kovid-19 aşılaması için yüzlerce ekibin köy köy dolaştığını söyledi Açıklaması - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin, Kovid-19 aşılaması için yüzlerce ekibin köy köy dolaştığını söyledi Açıklaması

12.11.2021 17:24
Şanlıurfa Valisi Erin, Kovid-19 aşılaması için yüzlerce ekibin köy köy dolaştığını söyledi Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan kentteki çalışmalara ilişkin, "Aşılama için her gün yüzlerce ekibimiz köy köy, sokak sokak dolaşıyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan kentteki çalışmalara ilişkin, "Aşılama için her gün yüzlerce ekibimiz köy köy, sokak sokak dolaşıyor. Vatandaşlarımızın peşinde aşı yapmak için neredeyse köşe kapmaca koşturuyoruz." dedi.

Vali Erin, katıldığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" Kampanyası'nda gazetecilerin kentteki Kovid-19 aşı durumuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Kırmızı kategorideki Şanlıurfa'da aşılama oranının yüzde 54,8 olduğu ve yakın zamanda turuncu kategoriye geçeceğinin söylenmesi ve bu konudaki görüşünün sorulması üzerine Vali Erin, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da belki bu 4,5 yıllık süre içinde hani öz eleştiri yaptığımızda en başarısız olduğumuz konulardan bir tanesi oldu. Önümüze bir hedef koyup hep birlikte kamu idaresiyle, yerel yönetimiyle, siyasetiyle birlikte başaramadığımız şu ana kadar herhangi bir proje veya iş yok diye değerlendiriyorum. Salgınla mücadelede çok başarılı bir performans ortaya koydu Şanlıurfa. Kamu idaresi, sağlık teşkilatı başta olmak üzere kolluk birimleri, belediyelerimiz, kamu personelimiz, basının ortak ilgisi ve desteğiyle Türkiye'de salgının en pik yaptığı dönemlerde, vakaların en üst düzeyde seyrettiği dönemlerde bile Şanlıurfa, yoğun nüfusuna ve iç içe olan sosyal hayatına rağmen sağlık hizmeti sunmakta herhangi bir zorlukla karşılaşmadı. Yoğun bakımlarla ilgili bir sıkıntı olmadı, serviste yatan hastalarımıza en süratli bir şekilde sağlık çalışanlarımız büyük bir fedakarlıkla bu sağlık hizmetini sunabildi."

Vatandaşları salgından korumak için gece gündüz denetimler gerçekleştirdiklerini ve bu sayede Türkiye'de vaka oranının en yüksek olduğu dönemde Şanlıurfa'daki oranların düşük olduğuna dikkati çeken Vali Erin, kentin bu başarısının aşılama oranının arttırılmasıyla yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Vali Erin, kentteki aşılama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Aşı keşfedildikten sonra hepimize düşen şey nedir? Tek koruyucu olan ve hayat kurtaran aşı. Bunu bütün bilim adamları, ilim adamları, Müslüman, gayrimüslim, bütün aklı erenler ve tıp adamları bunu ifade ediyorlar. Kendi halklarını aşılıyorlar. Şanlıurfa'da maalesef istediğimiz düzeye bir türlü gelemedik. Aşılama için her gün yüzlerce ekibimiz köy köy, sokak sokak dolaşıyor. Vatandaşlarımızın peşinde aşı yapmak için neredeyse köşe kapmaca koşturuyoruz. Diğer illerle farkımız ne? Diğer illerde vatandaşlarımız sağlık kurumlarında aşı olmak için sıraya giriyorlar. Aşı olmasa diyeceksiniz aşı yok ki vatandaş aşısını olsun. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemlerle en ufak bir sıkıntı yaşanmadı. Şanlıurfa'da 1500 civarındaki köylerimize sağlık ekiplerini gönderdik, birçok köye 3-4 kez gittiler ve hala gitmeye devam ediyorlar. İl merkezinde ve ilçelerimizde seyyar dolaşan ekiplerde ve hastanelerde vatandaşlarımız aşılarını yaptırabilirler."

"Yoğun bakıma düşen hastaların yüzde 96'sı aşısız"

Erin, hastalığın önüne geçebilmek için toplumsal bağışıklığın belirli bir orana getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Şanlıurfa'da Kovid-19'dan dolayı yoğun bakıma düşen hastaların yüzde 96'sı aşısız olanlar veya eksik aşısı olanlar." diyen Vali Erin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatını kaybeden insanlarımızın yüzde 98-99'u aşısız veya eksik aşısı olanlar. Bu rakamlar başlı başına bir şey ifade ediyordur herhalde. Yoğun bakımda şu anda tedavisi devam eden hastalarımız, serviste baktığımız ve her gün üzerine yenilerinin eklendiği hastalarımızın çoğu aşı olmamış olanlar. Bu konuda Şanlıurfa üzerine düşeni yapmalı, kamu kurumları, kuruluşları gerçekten büyük bir gayretle çalışıyorlar. Bir tane vatandaşımız çıkıp şunu diyemez çok şükür, 'Ben aşıya erişemiyorum ki aşı olayım.' Böyle bir durum yok. Sosyal medyada, basında, özellikle geleneksel yapının ağırlıklı olduğu Şanlıurfa'da vatandaşlarımız aşı olmasını engelleyecek veya tereddütte sokacak iddiaların hepsinin de söylenti ve dedikodudan ibaret olduğunu da vatandaşlarımızın artık bilmesi lazım. Bunu söyleyenler size iyilik yapmıyor. Bunlara inanacağınıza dönüp bilime, akla, fenne itibar etmek ve bunu dinlemek gerekiyor. Kaldı ki Şanlıurfa'da bütün kanaat önderleri, din adamlarımız, ileri gelenlerin hepsi çıktı dedi ki 'Herkesin aşı olması lazım.' Hepsi bunu söylediler. Bugün turuncuya geçeriz inşallah ama turuncuya geçmek çözüm değil, hızlı bir şekilde yüzde 75'in üzerine iki dozu çıkarmak ve ardından da yine Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun belirlediği hatırlatma dozlarını yapmak gerekiyor."

COVIRAN Bereket, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin, Kovid-19 aşılaması için yüzlerce ekibin köy köy dolaştığını söyledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Erin, Kovid-19 aşılaması için yüzlerce ekibin köy köy dolaştığını söyledi Açıklaması - Son Dakika
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