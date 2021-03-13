Şanlıurfa Valisi Erin, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı Açıklaması - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Kentte, Kovid-19 ile mücadele ve aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, doktor, hemşire ve sağlık personelinin gayretleriyle devam ediyor.

Vali Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile geldiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş tarafından karşılandı.

Sağlıkçılarla bir süre sohbet eden Vali Erin ve beraberindekiler, daha sonra aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Vali Erin, daha sonra Doğuş ve Düz ile aşının ikinci dozunu yaptırdı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bölgede aşılama rakamlarının arttırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Erin, aşılamanın randevulu gerçekleştirildiğini, 65 yaş üstü vatandaşlara bu hizmeti 10 gündür evde de verdiklerini dile getirdi.

Vatandaşların aşılama süreciyle ilgili duyarlılık göstermesini ve sırası gelen herkesin aşısını yaptırmasını isteyen Erin, aşıdan daha etkili şeyin maske, mesafe ve temizlik olduğunu kaydetti.

Vali Erin, şöyle konuştu:

"Bütün vatandaşlarımızdan, kardeşlerimizden ricamız, mavi kategorideyiz evet, toplumsal hayatın daha serbest aktığı bir gruptayız ancak bunun her zaman değişebileceğini göz önünde bulundurarak kalabalık alanlardan kaçınmaları. Yoğunluk yaşanan yerlere zorunlu olmadıkça girmemeleri. Dışarı çıkmak durumunda kaldıklarında mutlaka maskelerini kullanmaları ve diğer hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Faaliyetleri kısmen serbestleştirilen esnafımızın da faaliyetlerinin sınırlandırıldığı bir döneme girmemek için de dikkatli olmalarını ve iş yerleri için Bilim Kurulunun belirlediği, İl Hıfzıssıhhada alınan kararları bire bir tatbik etmelerini rica ediyoruz."

Kentteki vaka sayılarında bir miktar artış yaşandığını dile getiren Erin, tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.