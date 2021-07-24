Şanlıurfa Valisi Erin, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu yaptırdı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Kovid-19 Aşılama Birimine giderek, üçüncü doz aşısını yaptırdı, yetkililerden aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aşı sonrası hastane bahçesindeki vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinleyen Erin, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Vali Erin, vatandaşlardan mutlaka aşı olmalarını isteyerek, özellikle gençleri aşı olmaya yönlendirmelerini rica etti.

Vali Abdullah Erin ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da üçüncü doz koronavirüs aşılarını yaptırdı.