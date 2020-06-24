Şanlıurfa Valisi Erin, Mardin Valiliğine atanan Demirtaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin, Mardin Valiliğine atanan Demirtaş'ı ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, göreve yeni atanan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

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