Şanlıurfa Valisi Erin, Mardin Valiliğine atanan Demirtaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin, Mardin Valiliğine atanan Demirtaş'ı ziyaret etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, göreve yeni atanan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, göreve yeni atanan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
Vali Erin, ziyarette Vali Demirtaş'a yeni görevinde başarı diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş ise Mardin gibi güzel bir şehirde hizmet edebilme şansına eriştiği için mutluluk duyduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:59 Kaynak: AA
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