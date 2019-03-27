Şanlıurfa Valisi Erin, Muhtarlarla Buluştu

Şanlıurfa
Valisi Abdullah Erin
, Suruç
ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulunan Vali Erin, merkez ve kırsal mahallelerdeki muhtarlarla bir toplantı düzenledi.
Erin, burada yaptığı konuşmada hafta sonu yapılacak yerel seçimlerin ülkeye hayırlara vesile olmasını diledi.
Seçimin huzur ve güven içinde geçmesi için hazırlıklar hakkında bilgi veren Erin, seçimin huzur içinde, demokratik bir ortamda gerçekleşmesi için herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini hatırlattı.
Toplantının ardından Vali Erin, Sanat Sokağı'ndaki çay evinde vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.
Erin'e Suruç ziyaretinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma
Komutanı Albay Eyüp
Sabri Kirişçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan eşlik etti.