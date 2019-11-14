Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa Valisi Erin: 'Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında' - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"

7 saat önce

Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında" "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana geldi"ŞANLIURFA(İHA)- Şanlıurfa Valisi Erin, patlama sonrası açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"

"Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana geldi"

ŞANLIURFA(İHA)- Şanlıurfa Valisi Erin, patlama sonrası açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa Valisi Erin: Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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