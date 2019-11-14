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Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"
7 saat önce
Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında" "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana geldi"ŞANLIURFA(İHA)- Şanlıurfa Valisi Erin, patlama sonrası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"
"Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana geldi"
ŞANLIURFA(İHA)- Şanlıurfa Valisi Erin, patlama sonrası açıklamalarda bulundu.
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