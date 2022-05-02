Şanlıurfa Valisi Erin, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Erin, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

02.05.2022 09:24
Şanlıurfa Valisi Erin, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erin mesajında, tüm vatandaşların ramazan ayında yapmış oldukları ibadetlerin kabul olmasını dileyerek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Küslüklerin bittiği, dargınların barıştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir bayrama geçirilmesini temenni eden Erin, mesajında şunlara yer verdi:

"Geçtiğimiz iki yıl büyük fedakarlıklar yaparak pandemi kısıtlamalarıyla yaşamak zorunda kaldığımız bayramların ardından bu yıl, aile büyüklerimizle, dost ve akrabalarımızla, sevdiklerimizle, konu komşumuzla sarılıp kucaklaşarak bayramda bir araya gelebileceğiz. Bu vesileyle pandemi sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bayram tatili süresince yakınlarıyla bayramlaşmak, memleket hasretini gidermek veya tatile çıkmak gibi çeşitli sebeplerle yollarda olacak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için bundan önce olduğu gibi bu yıl da İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik denetimlerinin sıkı bir şekilde uygulanacağını kıymetli vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Trafikteyken 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' anlayışıyla kurallara riayet edilmesini ve 'Bi Hareketine Bakar Hayat' anlayışıyla emniyet kemerlerinin muhakkak takılmasını 'Bayramınız Kemerli Olsun' diyerek vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Bu vesileyle kutsal vatan toprağında hür ve bağımsız şekilde yaşamamız için, yurt içinde ve yurt dışında görevde olan kahraman Mehmetçiklerimizin, bayram süresince halkımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için mesai yapacak tüm kamu görevlilerimizin ve tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin Ramazan bayramını tebrik ediyor, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum."

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Ramazan Bayramı, Abdullah Erin, Şanlıurfa, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı - Son Dakika


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