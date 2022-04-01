Şanlıurfa Valisi Erin, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Erin, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı

01.04.2022 14:22
Şanlıurfa Valisi Erin, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında, yardımlaşma, dayanışma, iyilik ve bereket ayı ramazanda yapılacak hayırlarda acele edilmesi gerektiğini belirtti.

Manevi huzurun yaşandığı ramazana kavuşmanın sevinci içerisinde bulunduklarını aktaran Erin, şunları kaydetti:

"Salgın hastalık nedeniyle son iki yıl tedbirler altında geçirdiğimiz ramazan ayını, bu yıl daha büyük bir heyecanla kucaklayacak, iftar sofralarında, sahurda, teravihte, mukabelede hep birlikte olarak ibadet etmenin huzurunu yaşayacağız. Kalabalık ortamlarda maske tedbirine riayet etmemizin, ramazan-ı şerif'in saygı geleneğine destek olacağını hatırlatmak isterim. İnsanlığa selamet ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan dilediğimiz bu ramazan'da, tüm dünyada yine savaşlar, açlık ve yoksullukla mücadele eden insanlar yardım ve destek beklemektedir. Fitre, zekat, sadaka, ayni ve nakdi yardımlarla iyiliği ve bereketi çoğaltma gayreti içerisinde olacağımız bu ayda, bizlerden yardım bekleyen insanların dayanacak gücünün kalmadığını düşünerek, hayır işlerinde acele etmemiz, Ramazan'ın ilk günlerinde bu destekleri en güzel şekilde yerine getirmemiz, hem bizi bekleyen insanları rahatlatacak, hem de iftar sofralarına gönül rahatlığıyla oturmamıza vesile olacaktır. Rabbimize ve inancımıza olan samimiyetimizin göstergesi olan iyiliklerin karşılığını yüce Allah'ın Ramazan bereketiyle hepimize ikram edeceğinden şüphemiz yoktur."

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Abdullah Erin, Şanlıurfa, Ramazan, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


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