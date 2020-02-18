Şanlıurfa Valisi Erin Rasulayn'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin Rasulayn'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin Rasulayn'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Erin Rasulayn'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen ve hayatın normale döndüğü Rasulayn ilçesini ziyaret eden Erin, Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerince karşılandı.

Huzurun sağlanması adına yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Erin, Rasulayn Emniyet Müdürlüğü ve askeri kontrol noktaları ile Rasulayn Hastanesinde devam eden tadilat ve tefrişat çalışmalarını inceledi.

Erin, son olarak Rasulayn Yerel Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek, ilçedeki çalışmalar değerlendirildi.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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