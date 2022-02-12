Üye Girişi
Şanlıurfa Valisi Erin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi

12.02.2022 13:59
Şanlıurfa Valisi Erin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Açık Kapı" politikasıyla valilik makam kapılarını sürekli açık tutan ve tüm vatandaşların rahatlıkla görüşme imkanı bulduğu Vali Erin, makamında vatandaşları kabul etti. Sorun ve taleplerini doğrudan valiye aktararak çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, Erin ile sohbet etti.

Vatandaşların kendisine ilettiği sorunları ilgili birimlere aktaran Vali Erin, 3 sivil toplum kuruluşu heyetini de kabul etti.

ATAA İnsani Yardım Derneği ile Merhametli Kalpler Derneği heyetiyle bir araya gelen Vali Erin, insani yardım faaliyetlerini değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erin, insani yardım faaliyetlerinde koordinasyonun büyük önem taşıdığını belirterek insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini kolaylaştırmaya ve destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.??

YORUMLAR
500

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:31 Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
13:00 Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 14:06:46. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Erin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement