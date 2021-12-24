Şanlıurfa Valisi Erin, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kenttin simgesi Balıklıgöl, Urfa Kalesi ve Hz. İbrahim Peygamberin doğduğu mağaranın yer aldığı tarihi turistik alanlarda yapılacak planlamalar devam ederken, Vali Erin bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgedeki incelemelerine Balıklıgöl yanında bulunan Aynzeliha Gölü ve parkından başlayan Erin, daha sonra gecekondulardan arındırılarak yeşil alana dönüştürülen kale eteği ve Çift Kubbe Mezarlığı bölgesine geçti.

Burada yapılması gereken düzenlemeler hakkında yetkililere talimat veren Vali Erin, daha sonra bölgeden ayrıldı.