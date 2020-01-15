Şanlıurfa Valisi Erin Tel Abyad'da yerel polis teşkilatını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin Tel Abyad'da yerel polis teşkilatını ziyaret etti - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin Tel Abyad'da yerel polis teşkilatını ziyaret etti

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde göreve başlayan yerel polis teşkilatını ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Erin Tel Abyad'da yerel polis teşkilatını ziyaret etti, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde göreve başlayan yerel polis teşkilatını ziyaret etti.

Vali Erin, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile geldiği Tel Abyad Emniyet Müdürlüğünde, bir süre önce Türkiye'de polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi, el yapımı patlayıcı imhası ile olay yeri inceleme konularında eğitimin ardından göreve başlayan Suriyeli polislerle görüştü.

Erin, Tel Abyad'ın güvenliğinin yavaş yavaş yerel polis teşkilatına bırakılacağını belirtti.

İlçenin çok kısa zamanda bütün Suriye'ye örnek olacak bir şehir haline geleceğini işaret eden Erin, şöyle konuştu:

"Kanunsuzluk ve hukuksuzluklara kesinlikle müsamaha etmeyin. Kısa zaman içerisinde Tel Abyad'ı inşallah yaşanabilir bir şehir haline dönüştüreceğiz. En çok dikkat ettiğimiz ve önemsediğimiz, başımızdaki amirlerin talimatları doğrultusunda hareket etmenizdir. Allah yardımcınız olsun."

Şanlıurfa, Telabyad, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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