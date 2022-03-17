Şanlıurfa Valisi Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül kandil mesajı yayımladı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Abdullah Erin, mesajında Berat Kandili'ne kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yüce dinimiz İslam'ın maneviyatımızı aydınlatan, gönüllere ferahlık vererek dünya hayatını da güzelleştiren geleneklerinden olan Berat gecesinin, bereketli ve faziletli bir gece olduğu Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiştir. Tüm dünyanın salgın hastalıklar, savaşlar ve çeşitli belalarla sınandığı bugünlerde, milli birlik ve beraberliğimizin yanında maneviyatımıza da sımsıkı sarılarak tüm sıkıntıları aşacağımız günlerin geleceğine inanıyoruz. Bu vesile ile idrak edeceğimiz Berat Kandili gecesi yapılacak ibadetlerimizin ve dualarımızın Cenab-ı Allah katında kabul olmasını diliyor, tüm İslam aleminin ve Şanlıurfalı hemşerilerimin bu mübarek gecelerini tebrik ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Beyazgüz, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının da müjdecisi olan bu geceyi, maneviyatı ile dünyaya örnek gösterilen Peygamberler şehri Şanlıurfa'da idrak ediyor olmanın, vatandaşlarımızla bu mübarek gecenin maneviyatına erişebildiğimiz için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. İçinde büyük hikmetler barındıran Berat Kandili'nde mazlum ve mağdur vatandaşlarımız için ellerimizi semaya açarak dua edelim. Yapacağımız iyiliklerle iyilik denizlerine su taşıyalım, iyilik zincirinin halkasına bir halka daha ekleyelim. Kalplerde iman, yüreklerde huzur, yüzlerde tebessümü en derinden hissedelim, hissettirelim. Berat Kandili'nde yapılacak duaların kabul olmasını can-ı gönülden diliyor, edilen ibadetlerin günahlarımızdan arınmamıza vesile olmasını dileyerek başta Şanlıurfalı hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum."