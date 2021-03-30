Şanlıurfa Valisi kırmızı çizgi çekti - Son Dakika

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganı ile 2019 yılında başlayan trafikte yaya önceliği seferberliğinin devamı olan, yaya geçitlerindeki "kırmızı çizgi" uygulaması, Vali Abdullah Erin'in yaya geçidini sembolik olarak kırmızıya boyamasıyla Şanlıurfa'da başlatıldı.

İçişleri Bakanlığının "Yayalar kırmızı çizgimiz" adlı projesi, Şanlıurfa Topçu Meydanı'nda Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikle başlatıldı. "Önce Yaya Uygulaması" adıyla düzenlenen etkinlikte bir yaya geçidinin şeridini sembolik olarak kırmızıya boyayan Vali Erin, daha sonra araç sürücülerine broşür dağıtarak yaya geçiş önceliği konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Trafikte her yıl kaybedilen binlerce insanın olduğunu anımsatan Vali Erin, "Uygulanan kampanyalarla rakamlar gittikçe düşmeye, belli bir bilinç oluşmaya başladı. Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmişti. Onun devamında 2020 ve 2021 yıllarında da kampanyalar başlatıldı. Bugün de kırmızı çizgimizi çekerek tüm kardeşlerimizi, tüm toplumu yayaya saygı göstermeye, önceliği mutlak surette yayaya vererek kavşak ve yaya geçitlerindeki kazaların ve can kayıplarının sıfırlanmasına yönelik bir hedefimiz var" diye konuştu.

"Önce Yaya Uygulaması" etkinliği kapsamında, il merkezindeki 58 okul ve yaya geçidi ile tüm ilçelerde eş zamanlı olarak uygulamalar düzenlenecek. - ŞANLIURFA