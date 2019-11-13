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Şanlıurfa Valisi'nden patlamaya ilişkin açıklama

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya ilişkin "Cephanelikte patlama meydana geldi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya ilişkin "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" dedi.

(İHA)

Şanlıurfa Valisi'nden patlamaya ilişkin açıklama

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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