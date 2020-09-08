Şanlıurfa Valisi öğrencinin tablet isteğini geri çevirmedi - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, habere konu olan Rabia'nın tablet isteğini geri çevirmedi.

Geçtiğimiz günlerde haberlere konu olan 8. Sınıf öğrencisi Rabia Çengil'in tablet isteğine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin kayıtsız kalmadı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hakan Çiftel ve Fahri Düşünekli, ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Böğürtlen Kırsal Mahallesi'nde yaşayan Rabia Çengil'i evinde ziyaret ederek, Vali Erin'in göndermiş olduğu tableti teslim etti. Hediyesini alan küçük kızın heyecan ve mutluluğu yüzüne yansıdı.

"Vali amcama teşekkür ediyorum"

Yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadığı için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e teşekkür eden Rabia, "Vali amcamdan tablet istemiştim, Vali amcam da tabletimi yolladı, çok mutlu oldum, Vali amcama teşekkür ediyorum" dedi

Vali Erin'in talimatıyla Rabia'ya tableti teslim etmeye geldiklerini belirten Siverek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Çiftel, "Daha önce basına yansıyan bir haberde bir öğrencimiz Sayın Valimizden bir tablet talep etmişti, Valimiz de bu isteğe duyarsız kalmadı. Biz de bugün merkezden 45 kilometre mesafede bulunan Böğürtlen Kırsal Mahallesi'nde yaşayan öğrencimizin evine geldik, Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda öğrencimize tabletini teslim ettik. Biz de ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Rabia öğrencimiz gibi tableti, bilgisayarı, interneti olmayan öğrencilerimiz için Mobil EBA Destek Aracını oluşturduk, bu Mobil EBA Destek Aracımız bütün kırsaldaki mahallelerimizi belli periyotlarla dolaşarak bu anlamda ihtiyacı olan öğrencilerimize katkı sunacaktır" diye konuştu. - ŞANLIURFA