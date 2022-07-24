Daha sonra Vali Ayhan, Birecik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu ile Saha Mahallesindeki şehit Ali Kılınç 'ın isminin verildiği park açılışını gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Birecik ilçesine giden Vali Ayhan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Birecik Belediyesi tarafından ilçedeki at arabası sahiplerine verilen 50 triportor tipi motosiklet dağıtımı törenine katıldı.

Kaynak: AA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Birecik'te temaslarda bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.