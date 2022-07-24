Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Birecik'te temaslarda bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Birecik'te temaslarda bulundu

24.07.2022 12:14
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Birecik'te temaslarda bulundu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesinde açılış ve triportör dağıtım törenlerine katıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesinde açılış ve triportör dağıtım törenlerine katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Birecik ilçesine giden Vali Ayhan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Birecik Belediyesi tarafından ilçedeki at arabası sahiplerine verilen 50 triportor tipi motosiklet dağıtımı törenine katıldı.

Daha sonra Vali Ayhan, Birecik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu ile Saha Mahallesindeki şehit Ali Kılınç'ın isminin verildiği park açılışını gerçekleştirdi.

Etkinliklere, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, AK Parti Şanlıurfa il Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Kaymakamı Kadir Duman ile ilgililer katıldı.

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Şanlıurfa Valisi Ayhan basın mensuplarıyla buluştu Şanlıurfa Valisi Ayhan basın mensuplarıyla buluştu
Kaynak: AA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Birecik'te temaslarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Birecik'te temaslarda bulundu - Son Dakika
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