Şanlıurfa Valisi Ayhan, Eyyübiye ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Ayhan, Eyyübiye ilçesinde incelemelerde bulundu

04.08.2022 15:19
Şanlıurfa Valisi Ayhan, Eyyübiye ilçesinde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Eyyübiye İlçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Eyyübiye İlçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan beraberindeki Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile kitap otağı, 15 Temmuz Gençlik Merkezi, Günbalı ve Yardımcı mahallelerinde yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

İlçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Ayhan, vatandaşlarla sohbet etti, onların taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan, en büyük yatırımın gençlere yapılan yatırım olduğunu belirterek, "Gençlerimiz, merkezimizi çok sevmiş. Gösterdikleri yoğun ilgiyle, ne kadar doğru bir yatırım olduğunu daha da iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan ile beraberindekiler daha sonra Eyyübiye Belediyesi tarafından yaptırılan Eyyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, sera kent ile 3 yeni park ve 2 yeni halı sahayı içinde barındıran kompleksin toplu açılış törenine katıldı.

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Kaynak: AA

Salih Ayhan, Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Ayhan, Eyyübiye ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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