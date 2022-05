Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan göreve başladı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sivas Valiliğinden Şanlıurfa Valiliğine atanan Salih Ayhan, göreve başladı.

Vali Ayhan'ı, Valilik önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik makamında gazetecilere açıklamada bulunan Ayhan, yeni görev yeri olan "Peygamberler şehrinde" aşkla şevkle, yılmadan, yıkılmadan ve yılgınlık göstermeden hizmet edeceklerini söyledi.

Milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, tüm siyasi aktörlerle, mülki idare amirleriyle, sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak akılla istişareye önem vererek kente hizmet etmeye çalışacaklarını ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Terleyen, terleten, koşan ve koşturan bir vali olacağız. Yani boş durmayacağız. Her dakikamızı, her saatimizi, her günümüzü bu şehrin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harcayacağız. Boş vaktimiz yok, çok çalışacağız. Biz halkın içinde olan halktan aldığımız güçle inşallah yolumuza emin adımlarla gideceğiz. Rabbimden niyazım şudur; doğrulukla, dürüstlükle, izzetimizle, onurumuzla, haysiyetimizle bu mübarek şehre geldik, aynı anlayışla ve aynı duygularla bu şehirden ayrılmak. Biz burada keyif sürmek haz almaktan ziyade terleyeceğiz, yorulacağız, vatandaşlarımızın yüzünün gülmesini sağlayacağız. Rabbim bizi mahcup etmesin."

Spora düşkün birisi olduğunu ve sporu seven sporcu biri olduğunu, futbola ise özel bir ilgisinin bulunduğunu aktaran Ayhan, "Futbol bir şehrin duygularını hesapsız birleştiren bir enstrümandır. İnşallah Şanlıurfaspor'a çok güçlü destek vereceğimi ve Şanlıurfaspor'un yanında olacağımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerle ilgili soruya da cevap veren Ayhan, bunun bir devlet politikası olduğunu belirterek, "Devlet politikasını da en güzel şekilde yansıtacağız. Biz Ensar bir milletiz, sadece bu dönem değil kadim medeniyetimizde hep böyle Anadolu'ya doğru güvenli olduğu için ve gönlü geniş bir millet olduğumuz için bu şekilde mülteciler gelmiştir. Bizim devlet politikamız gereği, devletimiz nasıl takdir ederse buna uygun adım atacağız. Ama izlenimim ve gözlemim; belki de gönlü geniş bu işi biraz daha uhuletle ve suhuletle yürüten illerin başında Şanlıurfa var. " ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan, kentin eğitimiyle ilgili bir soruyu da, eğitimin olmazsa olmazlarından olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaptım. Dolayısıyla Şanlıurfa'ya bu minvalde birkaç defa geldim. Bundan dolayı kentin eğitimine biraz vakıfım. İnşallah çok çalışacağız. Eğitim toplumsal bir sorumluluktur. Sadece valinin veya sadece eğitimci paydaşların değil bütün kurumların bütün siyasetin destek olması gereken bir yerdir. Bu konuda özel çalışmalarımız olacak." diye yanıtladı.