Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan terör saldırısında yaralanan askere ziyaret - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan terör saldırısında yaralanan askere ziyaret

18.09.2022 16:58
Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan terör saldırısında yaralanan askere ziyaret

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında yaralanan askeri ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında yaralanan askeri ziyaret etti.

Vali Ayhan, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralı askerin sağlık durumuna ilişkin hastane yönetiminden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayhan, bugün sabaha acıyla uyandıklarını ifade etti.

Suruç ilçesindeki hudut karakoluna taciz atışı sonrasında 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını hatırlatan Ayhan, yaklaşık 1 ay önce de bölgede bir askerin şehit olduğunu anımsattı.

Yapılan saldırılara misliyle karşılık verildiğini dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Unsurlar temizlendi, 10'un üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Acımız büyük, kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerimizin de bir an önce iyileşip aramıza dönmesini bekleyeceğiz. Milletimiz ve ordumuzun başı sağ olsun. Terörle ve teröristle mücadelemiz devam edecek. Acımız büyük. Kahraman Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin İnşallah."

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Salih Ayhan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan terör saldırısında yaralanan askere ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan terör saldırısında yaralanan askere ziyaret - Son Dakika
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