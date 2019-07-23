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Şanlıurfa Valisi Suriye'den atılan roketle yaralananları ziyaret etti

56 dakika önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Suriye'den atılan roketle yaralananları ziyaret etti, System.String[]
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan 2 roket ile ilgili incelemede bulunmak üzere Ceylanpınar ilçesine gitti. Burada güvenlik güçlerinden bilgi alan Vali Erin, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Gece saat 21.00 sıralarında PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Resulayn kentinden atılan 2 roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştı. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
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