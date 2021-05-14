Şanlıurfa ve Adıyaman'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Şanlıurfa ve Adıyaman'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

14.05.2021 15:27
Şanlıurfa ve Adıyaman'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

Şanlıurfa ve Adıyaman'da İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şanlıurfa'da Türk ve Filistin bayraklarıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde toplanan gruptakiler, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında şehit olanlar için cami önünde gıyabı cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Grup üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Maşuk Özyaramış, günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşlerinin yaralandığını ve şehitlerin olduğunu söyledi.

İsrail'in sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam ettiğini aktaran Özyaramış, şöyle konuştu:

"Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir. İsrail'in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda, kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. Terörist İsrail'in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen batı ülkeleri iş birlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir. Biz bütün Müslümanları ve mazlumları terörist İsrail'e karşı birlik olmaya davet ediyoruz. Müslümanlar siyonizmin ve siyonist İsrail'in tuzaklarına düşmemelidir. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir. Hangi renk ve ırktan olursa olsun barış ortamında yaşayabilmek her insanın hakkıdır."

Adıyaman

Adıyaman'da Demokrasi parkı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gruptakiler, İsrail saldırılarında şehit olanlar için cami önünde gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Grup üyeleri adına açıklamayı okuyan Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, İsrail'in sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla bir grup vatandaş Abdulhamithan Camisi'nde buluştu.

Cuma namazı çıkışı bir araya gelen grup, saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinliler için dua etti.????

Şanlıurfa, Adıyaman, İsrail, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa ve Adıyaman'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika


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