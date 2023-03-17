Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı

17.03.2023 16:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin harabeye çevirdiği Şanlıurfa'da bir vatandaşımızın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle, Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından büyük yıkımın yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sel felaketi vurdu. İki ilde de birçok nokta sel nedeniyle büyük zarar gördü.

CAN KAYBI 18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son yaptığı açıklamada sel nedeniyle yoğun bakıma alınan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylelikle sel nedeniyle Şanlıurfa'daki can kaybı 16'ya yükseldi. Adıyaman'da da 2 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 18'e çıktı.

Son Dakika! Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

OTOPARKTAKİ OTOMOBİLLER GÖRÜNTÜLENDİ

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, iş yeri, cadde, sokak, köprüler ve otoparklarda bulunan yüzlerce araç sel sularına kapıldı. Merkez Eyübiyye ilçesinde yer alan Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkı da sel suları bastı. Otoparktaki yüzlerce araç çamur ve balçıkla kaplandı. Yaklaşık değeri 4 milyon lira olan lüks otomobiller de selden nasibini aldı. Çamur içinde kalan lüks araçlar büyük hasar aldı. Otoparktaki araçların çıkarılması için su tahliye çalışmaları sürüyor. Araçlarının çıkarılması için otopark önünde bekleyen çok saydı sürücü ise büyük hasara neden olan sel felaketinde kullanılamaz hale gelen otomobillerinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Son Dakika! Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

METEOROLOJİ'DEN ADIYAMAN VE ŞANLIURFA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem ve sel bölgelerindeki vatandaşları uyardı. Yağışların deprem bölgesi genelinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş'ın güney ve doğusu, Gaziantep'in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı öngörülüyor. Bugün öğleden sonra deprem bölgesinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor. Yağışların, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Adıyaman'ın kuzey, Malatya'nın güney ve batısının yükseklerinde 1500 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Son Dakika! Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME VERİLEN ARA UZATILDI

Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti.

Son Dakika! Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Son Dakika! Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Son Dakika! Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
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Süleyman Soylu, Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı - Son Dakika
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