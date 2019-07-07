Şanlıurfa ve Ceylanpınar'da terör operasyonuna 4 gözaltı
12 dakika önce
ŞANLIURFA merkez ve Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:00 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA merkez ve Ceylanpınar
ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezi ile Ceylanpınar'da operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda Mehmet K., Salih Ş. ve Ferit A. kent merkezinde gözaltına alındı. Ceylanpınar'da düzenlenen operasyonda ise daha önce 2 polisin şehit edildiği olayının ardından tutuklanıp, ardından serbest kalan Sedat A. da gözaltına alındı.
Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Şanlıurfa
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