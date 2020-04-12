Şanlıurfa ve Gaziantep'i birbirine bağlayan Birecik Köprüsü sessizliğe büründü - Son Dakika

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Şanlıurfa ve Gaziantep'i birbirine bağlayan Birecik Köprüsü sessizliğe büründü
6 saat önce
Şanlıurfa ve Gaziantep'i birbirine bağlayan Birecik Köprüsü sessizliğe büründü Her gün binlerce aracın geçtiği Şanlıurfa ile Gaziantep'i birbirine bağlayan Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe büründü.
Şanlıurfa ve Gaziantep'i birbirine bağlayan Birecik Köprüsü sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Her gün binlerce aracın geçtiği Şanlıurfa ile Gaziantep'i birbirine bağlayan Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe büründü.
Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Şanlıurfa ve Gaziantep'te iki kenti birbirine bağlayan Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü sessizliğe büründü. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüde yasak nedeniyle araç geçişlerinin olmadığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:50 Kaynak: İHA
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