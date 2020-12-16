Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 112 kişiye ceza - Son Dakika

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 112 kişiye ceza

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 112 kişiye ceza kesildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 112 kişiye ceza kesildi. Şanlıurfa'da son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde 26 kişiye sosyal mesafeye uymama, maske takmama ve karantina kurallarını ihlal nedeniyle cezai işlem uyguladı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde 86 kişiye kuralları ihlal nedeniyle ceza kesti. Kent genelinde 54 iş yerini denetleyen ekipler, 2 iş yerine para cezası uyguladı. Toplu taşıma araçlarındaki kurallara riayet etmeyen 304 kişi de uyarıldı.

Son Dakika

West Bromwich, Slaven Bilic'in görevine son verdi

Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak

Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?

Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu

Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada

Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı

Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi