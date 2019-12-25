Şanlıurfa ve Mardin'de arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Şanlıurfa ve Mardin'de arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Şanlıurfa ve Mardin'de yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında, 2019 yılında 34 bin 444 dekar alanın daha toplulaştırma işlemleri tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini, toplulaştırılan alanın 887...

Şanlıurfa ve Mardin'de arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Şanlıurfa ve Mardin'de yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında, 2019 yılında 34 bin 444 dekar alanın daha toplulaştırma işlemleri tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini, toplulaştırılan alanın 887 bin 949 dekar alana ulaştığını belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa ve Mardin'de toplulaştırması biten ve devam eden toplam 58 projede, toplam 1 milyon 606 bin 274 dekar alanda çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Aydın, çalışmalarla 51 bin 500 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasıyla tamamlanan alanın 939 bin 449 dekar araziye çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "2019 yılında 34 bin 444 dekar alanın daha toplulaştırma işlemleri tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiş olup toplulaştırılan alan 887 bin 949 dekar alana ulaşmıştır. 2019 yılında toplam 660 bin 30 metreküp taş toplama işlemi yapılarak parsel ve blok sınırları temizlenmiş olup söz konusu alanlar tarıma kazandırılmıştır. 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon 500 bin metreküp taş toplanması hedefleniyor. Ayrıca 300 kilometre tarla içi yol yapılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, toplulaştırmayla birlikte birçok alanda tasarruf sağlanacağını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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