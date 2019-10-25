Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa ve Mardin'deki bazı ilçelere beyanname kolaylığı
Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa ve Mardin'deki bazı ilçelere beyanname kolaylığı

Şanlıurfa ve Mardin'deki bazı ilçelere beyanname kolaylığı

13 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik, Ceylanpınar ve Suruç, Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde son zamanlarda meydana gelen ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle bazı beyannamelerin verilme, tahakkuk eden vergilerin de son ödeme tarihi 26 Kasım olarak belirlendi.

Şanlıurfa ve Mardin'deki bazı ilçelere beyanname kolaylığı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik, Ceylanpınar ve Suruç, Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde son zamanlarda meydana gelen ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle bazı beyannamelerin verilme, tahakkuk eden vergilerin de son ödeme tarihi 26 Kasım olarak belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, uzatma kararı söz konusu ilçeleri etkileyen olaylarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler sonucunda alındı.

Bu kapsamda, anılan ilçelerde mükelleflerin 28 Ekim günü sonuna kadar sunmaları gereken muhtasar beyannameleriyle damga ve katma değer vergileri beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26 Kasım'a kadar uzatıldı.

Mükelleflerce 31 Ekim'e kadar verilmesi gereken 2019/ Eylül dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 2 Aralık olarak belirlendi.

Söz konusu ilçelerdeki mükellefler tarafından 24 Ekim'e elektronik ortamda gönderilmesi gereken geri kazanım katılım payı beyannamesinin verilme süresi 25 Kasım, 31 Ekim'e kadar ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının ödeme süresi 2 Aralık oldu.

Daha önce 31 Ekim olarak duyurulan, e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenme süresi 29 Kasım'a ertelendi.

Şanlıurfa, Mardin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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