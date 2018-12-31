Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa ve Mardin'e Askeri Sevkiyat Sürüyor

Şanlıurfa ve Mardin'e Askeri Sevkiyat Sürüyor

41 dakika önce

HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 35 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Şanlıurfa ve Mardin'e Askeri Sevkiyat Sürüyor, System.String[]
HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 35 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı. Konvoydaki araçların bir kısmı  Mardin'e hareket etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tank ve obüs taşıyan TIR'ların bir kısmı 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. Bir kısmı ise Mardin'e doğru ilerlemeye devam etti. Konvoydaki tank ve obüslerin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:22 Kaynak: DHA

Hatay, Mardin, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ömerli'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 16 Yaralı Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı

Son Dakika! Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak Son Dakika! Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 16:03:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa ve Mardin'e Askeri Sevkiyat Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]