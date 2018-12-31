Şanlıurfa ve Mardin'e Askeri Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 35 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı.
HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 35 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa
'ya ulaştı. Konvoydaki araçların bir kısmı Mardin
'e hareket etti. Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep
üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis
araçlarının eşlik ettiği tank ve obüs taşıyan TIR'ların bir kısmı 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. Bir kısmı ise Mardin'e doğru ilerlemeye devam etti. Konvoydaki tank ve obüslerin Suriye
sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:37 Kaynak: DHA
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