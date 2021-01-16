ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
16.01.2021 11:24
Kent genelinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte ilerleyen araç Belediye ekiplerinin çalışmaları Az sayıda yolda yürüyen vatandaş ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kent genelinde hakim olan sakinlik
Az sayıda trafikte ilerleyen araç
Belediye ekiplerinin çalışmaları
Az sayıda yolda yürüyen vatandaş ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
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