Şanlıurfa Viranşehir İçme Suyu İsale Hattı'nda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Şanlıurfa Viranşehir İçme Suyu İsale Hattı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Şanlıurfa Viranşehir İçme Suyu İsale Hattı Tesisinin tamamlanması ile Şanlıurfa İli Viranşehir ilçesinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. İçme Suyu İsale hattı için Genel Müdürlüğümüzce çelik boru ihalesi tamamlanmış olup sözleşme imzalanmıştır. Toplam kapasitesi 47 bin m³ olan 4 adet su deposu bulunmakta olup 2 adetin kaba inşaatı tamamlanmıştır. Söz konusu işte % 15. 53 fiziksel gerçekleşmeye ulaşılmıştır. 2022 yılında tesisin tamamlanması planlanmaktadır. Tesisin tamamlanması ile Viranşehir ilçesine 64. 800 m3/gün kaliteli içme suyu temin edilecek.