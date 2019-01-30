Şanlıurfa'ya 2 Bin 823 Öğretmen Atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şubat ayında Şanlıurfa'ya 2 bin 823 sözleşmeli öğretmen atanacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şubat ayında Şanlıurfa'ya 2 bin 823 sözleşmeli öğretmen atanacağı bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci sayısının birçok ilin nüfusundan daha fazla olduğu kentte eğitim alanında güzel gelişmeler yaşanıyor.



Vali Abdullah Erin ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'in çabalarıyla bu yıl 400 okul binası eğitime kazandırılırken, kentte geçen yıl 4 bin 395 öğretmenin ataması yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turan, yaptıkları görüşmeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şubat ayında yapılacak öğretmen atamasında 2 bin 823 sözleşmeli öğretmenin atanacağını belirtti.



Atanacak öğretmen sayısında yüzde 14'lük payın Şanlıurfa'ya ayrıldığını kaydeden Turan, "Şubat ayında yapılacak 20 bin öğretmen atamasının aslan payı ilimiz Şanlıurfa'ya ayrıldı. Kent olarak bundan büyük memnuniyet duyduk. Gün geçtikçe Şanlıurfa'da öğretmen açığı kapandı. Atanan sözleşmeli öğretmenlerin en az 4 yıl gibi bir süre Şanlıurfa'nın öğretmen ailesinde görev almasıyla öğrencilerimiz daha kaliteli bir eğitim görecekler." ifadelerini kullandı.

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