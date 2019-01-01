Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'ya Askeri Sevkıyat Devam Ediyor

Şanlıurfa'ya Askeri Sevkıyat Devam Ediyor

51 dakika önce

Şanlıurfa'ya askeri sevkıyat devam ediyorŞANLIURFA - Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya yapılan askeri sevkıyatlar hız kesmeden devam ediyor.

Şanlıurfa'ya askeri sevkıyat devam ediyor

ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya yapılan askeri sevkıyatlar hız kesmeden devam ediyor. Hatay'dan yola çıkan tırların üzerindeki tank ve ZPT'ler Şanlıurfa'ya ulaştı.
Şanlıurfa'ya yapılan askeri sevkıyatları hız kesmeden devam ediyor. Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tırlar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına girdi. Tırların üzerinde tank ve zırhlı personel taşıyıcılar olduğu gözlendi. Konvoyun bir bölümü ise otoyoldan devam ederek Mardin'e gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:00 Kaynak: İHA

Hatay, Suriye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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