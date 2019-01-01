Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'ya Askeri Sevkiyat Sürüyor

Şanlıurfa'ya Askeri Sevkiyat Sürüyor

51 dakika önce

Türkiye'nin değişik illerinden yola çıkan askeri konvoylar Şanlıurfa'ya gelmeye devam ediyor.

Şanlıurfa'ya Askeri Sevkiyat Sürüyor, System.String[]
Türkiye'nin değişik illerinden yola çıkan askeri konvoylar Şanlıurfa'ya gelmeye devam ediyor. Gün boyunca süren sevkiyatlar, gece de devam etti.

Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan operasyon için hazırlıklar sürerken Türkiye'nin değişik illerinden yola çıkan askeri konvoylar Şanlıurfa'ya gelmeye devam ediyor. Gün boyunca süren sevkiyatlar, gece de devam etti. Malatya'dan yola çıkan konvoy, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçtikten sonra otoban üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Üzerinde tank ve obüslerin bulunduğu tırlar, gece saatlerinde 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:03 Kaynak: İHA

Türkiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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