Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı
1 saat önce
Şanlıurfa'da aylar sonra ilk defa yağmur yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:42 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da aylar sonra ilk defa yağmur yağdı.
Şanlıurfa'da aylar sonra ilk defa yağmur yağdı. Merkez Karaköprü ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yaklaşık 10 dakika sürdü. Çocuklar, aniden bastıran sağanak yağışın sevincini odalarını pencerelerini açarak yaşadı. Şiddetli rüzgar ise bahçedeki ağaçların meyvelerinin dökülmesine neden oldu. - ŞANLIURFA
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