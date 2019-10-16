Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı

Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı

1 saat önce

Şanlıurfa'da aylar sonra ilk defa yağmur yağdı.

Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı, System.String[]

Şanlıurfa'da aylar sonra ilk defa yağmur yağdı.


Şanlıurfa'da aylar sonra ilk defa yağmur yağdı. Merkez Karaköprü ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yaklaşık 10 dakika sürdü. Çocuklar, aniden bastıran sağanak yağışın sevincini odalarını pencerelerini açarak yaşadı. Şiddetli rüzgar ise bahçedeki ağaçların meyvelerinin dökülmesine neden oldu. - ŞANLIURFA

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:42 Kaynak: İHA
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