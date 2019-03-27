Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'ya Dicle Elektrik'ten 5 Milyonluk Yatırım

Şanlıurfa'ya Dicle Elektrik'ten 5 Milyonluk Yatırım

1 saat önce

Dicle Elektrik tarafından enerji kalitesini artırmak ve tüketicilere kayıpsız, kesintisiz enerji vermek için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlatılan 5 milyon liralık yatırım tamamlanmak üzere. Söz konusu yatırım, ilçedeki kurulu elektrik gücünü önemli oranda artacak.

Şanlıurfa'ya Dicle Elektrik'ten 5 Milyonluk Yatırım, System.String[]
Dicle Elektrik tarafından enerji kalitesini artırmak ve tüketicilere kayıpsız, kesintisiz enerji vermek için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlatılan 5 milyon liralık yatırım tamamlanmak üzere. Söz konusu yatırım, ilçedeki kurulu elektrik gücünü önemli oranda artacak.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın en büyük ilçelerinden olan Siverek'te özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 Temmuz ayından bu yana 51 milyon liralık şebeke ve işletim sistemi yatırımı gerçekleştirdi. İlçede 2019 yılında da yaklaşık 10 milyon liralık yatırım yapılarak toplam yatırım miktarının 61 milyon liranın üzerine çıkarılması planlanıyor.

800 kva'lık trafo kuruldu

İlçenin Abdalağa ve Haliliye Mahallerinde Dİcle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce başlatılan 5 milyon liralık yatırımda ise sona yaklaşıldı. Yatırım bölgesindeki havai hatları yeraltına alan Dicle Elektrik, her iki mahallede 6 bin 210 metre orta ve 18 bin 200 metre alçak gerilim yeraltı kablosu döşendi. Aynı bölgede 290 adet alçak gerilim sayaç otomasyon panosunun montajını yapan enerji şirketi, vatandaşların daha kaliteli ve kesintisiz enerji kullanabilmesi için her biri 400 KVA gücünde 2 trafo kurdu. Bu arada daha aydınlık bir Siverek için ilçe genelinde 591 adet yeni aydınlatma direği dikildi.

Kurulu güç yüzde 40 artacak

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, tamamlanma aşamasına gelen bu yatırımdan ilçedeki 2 bin abonenin olumlu yönde etkileneceğini bildirdi. Hondu, "En büyük ilçelerimizden biri olan Siverek'teki yatırımımızı ileriye dönük biçimde planladık. Kurmakta olduğumuz yeni şebeke ile tüketicilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verirken müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Bu yatırım ile ilçedeki şebekemizin gücü yüzde 40 oranında artacak. Böylece geçmişte yaşanan birtakım sorunların artık yaşanmamasını bekliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:25 Kaynak: İHA

Siverek, Dicle, Şanlıurfa, Ekonomi
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