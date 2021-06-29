Şanlıurfa'ya gelen turistler, sıra gecelerinde eğleniyor - Son Dakika

TÜRKİYE'nin inanç ve kültür turizmi alanında en önde gelen kentlerinden Şanlıurfa'da normalleşmeyle birlikte konukevlerinde düzenlenen sıra gecesi eğlenceleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan işletmelerde, normalleşme ile yeniden eski günlere dönülmeye başlandı. Şanlıurfa müzik kültürünün vazgeçilmezlerinden olan ve tarihi konukevleri ile bazı otellerde düzenlenen sıra geceleri de turistlerden yoğun ilgi görüyor. Gündüzleri kentin tarihi mekanlarını gezen turistler, geceleri kentle özdeşleşen sıra gecesi programlarına katılıp, yöresel müzikler eşliğinde halay çekerek, kebap, çiğ köfte ve tatlı yiyor.