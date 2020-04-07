Şanlıurfa'ya izinsiz giriş çıkış yapılmıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'ya izinsiz giriş çıkış yapılmıyor
6 saat önce
Şanlıurfa'ya izinsiz giriş çıkış yapılmıyorŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı şehirlerden kente gelmek isteyen ve seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin verilmiyor.
Şanlıurfa'ya izinsiz giriş çıkış yapılmıyor
ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı şehirlerden kente gelmek isteyen ve seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin verilmiyor.
Şanlıurfa il merkezinden Mardin, Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman istikametindeki yol denetim noktalarında trafik hareketliliğini denetleyen güvenlik güçleri, seyahat İzin belgesi bulunmayan araçların kente girişine izin vermiyor. Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki kişilerin ateş ölçümünü de yapan ekipler, seyahat izin belgesi ve ticari araçların da arama yaptıktan sonra geçişine izin veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:29 Kaynak: DHA
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